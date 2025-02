2025-02-09 10:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

21 ساڵ بەسەر رۆژی مورافەعە گەورەكەی سەرۆك مام جەلالدا تێدەپەڕێت، كە تیایدا بە بەڵگە و نەخشەی مێژوویی كوردستانی…

The post 21 ساڵ بەسەر مورافەعە گەورەکەی سەرۆک مام جەلال تێدەپەڕێت appeared first on Esta Media Network.