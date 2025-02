2025-02-09 16:02:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێم لەبارەی خۆپیشاندانەکانی ئەمڕۆوە رایدەگەیەنێت، هەر هەوڵێک بۆ تێکدانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان بدرێت، رێگریی لێدەکرێت.…

The post راگەیەندراوێک لە وەزارەتی ناوخۆوە لەبارەی خۆپیشاندانەکان appeared first on Esta Media Network.