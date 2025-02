2025-02-09 16:02:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی رۆیتەرز، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، رێگری لە دەستگەیشتنی ئەنتۆنی بلینکن، وەزیری پێشووی دەرەوە و جەیک…

The post ترەمپ دوو دەسەڵاتداری باڵای پێشووی ئەمریکا لە دەستگەیشتن بە زانیارییە نهێنییەکان بێبەشدەکات appeared first on Esta Media Network.