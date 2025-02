2025-02-09 16:02:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەحمەد میرە رۆژنامەنووس و مامۆستای زانکۆ رایگەیاند، کاتێک سودفەیەکی سیاسیی پیاوێکی رەزاگران دەکاتە پارێزگاری پایتەخت، ناچار دەبیت هاوار…

