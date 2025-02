2025-02-09 17:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ئەزموونەکان لە وەزارەتی پەروەردە رایگەیاند، “چەند بابەتێک بۆ تاقیکردنەوەی پۆلەکانی 9 و 12 کەمکرانەوە”. نورەدین عوسمان، بەڕێوەبەری…

The post وەزارەتی پەروەردە: چەند بابەتێک بۆ تاقیکردنەوەی پۆلەکانی 9 و 12 کەمکرانەوە appeared first on Esta Media Network.