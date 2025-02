2025-02-09 18:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندنی سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق، رایگەیاند، سەرۆک کۆماری عێراق لە دادگای فیدراڵی سکاڵای لەسەر سەرۆک وەزیرانی عێراق تۆمارکرد.…

The post سکاڵا لەسەر سودانی تۆمارکرا appeared first on Esta Media Network.