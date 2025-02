2025-02-10 00:01:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەسعود عەبدولخالق، رایگەیاند، “خەڵکی هەولێر ئەمڕۆ هەستیانکرد لە زیندانێکی گەورەدان”. مەسعود عەبدولخالق، نووسەر و رووناکبیر، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا…

