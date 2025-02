2025-02-10 09:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق وادەی دابەشکردنی سەبەتەی خۆراکی تایبەت بە مانگی رەمەزان راگەیاند و ئاشکرایکرد، پێنج بەرهەمی نوێ لەخۆدەگرێت.…

