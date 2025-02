2025-02-10 11:55:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، کۆی داهاتی 11 مانگی ساڵی ڕابردوو گەیشتووەتە نزیکەی 135 تریلیۆن و 323 ملیار دینار…

The post وەزارەتی دارایی عێراق بڕی ئەو پارەیە ئاشكرادەكات كە ساڵی رابردوو بۆ هەرێمی ناردووە appeared first on Esta Media Network.