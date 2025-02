2025-02-10 15:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ دووشەممە، سەرچاوەیەکی ئەمنی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغداد رایگەیاند، فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانیی عێراقی، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغداد بەپەلە…

The post گیانلەدەستدانی سەرنشینی فڕۆکەیەک دەبێتە هۆی راگرتنی گەشتێک بۆ هەولێر appeared first on Esta Media Network.