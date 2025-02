2025-02-10 15:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەشی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی بۆردی راگەیاندنی یەكێتی نیشتمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، میدیای ئەودیو دێگەڵە توشی هیستریا بووە و لە…

The post راگەیاندنی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان: میدیای ئەودیو دێگەڵە توشی هیستریا بووە appeared first on Esta Media Network.