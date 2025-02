2025-02-10 17:47:45 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کامێرای خاڵ بۆ خاڵ لەسەر رێگای کفری بۆ کەلار دادەندرێت و ئامادەکارییە سەرەتاییەکانی جێبەجێکردنی تەواوکراون. ئەمڕۆ دووشەممە، سامان…

