2025-02-10 18:55:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژکاری باڵای بەرگریی شانشینی بەریتانیا، رایگەیاند، “هاوکارییەکانی بەریتانیا بۆ هەرێم و وەزارەتی پێشمەرگە بەردەوامدەبن”. وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێم لە…

