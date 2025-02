2025-02-10 21:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەدەگی زێڕی عێراق 160 تۆنی تێپەڕاند و بڕەکەی گەیشتووەتە نزیکەی 163 تۆن. میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردووەتەوە، بڕی یەدەگی زێڕی…

