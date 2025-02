2025-02-10 23:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی رێككەوتنەكەی نێوان هەرێم و بەغداد لەمەودوا مووچەخۆرانی هەرێم لەگەڵ…

