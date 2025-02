2025-02-11 12:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی مانگرتووان رایدەگەیەنێت، لە ئێستاوە قۆناغێكی نوێ دەستپێدەكات و سوپاسی كاسبكارانیی سلێمانی دەكەن. عوسمان گوڵپی وتەبێژی مانگرتووان لە…

