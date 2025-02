2025-02-11 16:15:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانبەران و مامۆستایان دوای بەردەوامیی مانگرتنیان بۆ ماوەی 15 رۆژ، بڕیاریاندا مانگرتن بشکێنن. هادی نوێنەری مامۆستایان و فەرمانبەرانی…

