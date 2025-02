2025-02-11 21:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ترەمپ باجی هاوردەکردنی پۆڵا و ئەلەمنیۆمی لەسەر وڵاتانی جیهان بەرێژەی %25 زیادکرد. میدیا جیهانییەکان بڵاویانکردووەتەوە، بە بڕیاری دۆناڵد…

