2025-02-11 21:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکى کەشناسى دەڵێت، کۆتایى ئەم هەفتەیە شەپۆلێکی باران و بەفر سەرجەم ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە. شاڵاو هیدایەت، شارەزاى بوارى…

