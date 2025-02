2025-02-11 21:46:07 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی نەسڕی سعوودی لە گواستنەوەكانی زستانەدا هەوڵی گواستنەوەی داروین نونێز ئەستێرەی ئۆروگوای یانەی لیڤەرپوولی ئینگلیزی داوە. نونێز لە هاوینی ساڵی 2022 لە ریزەكانی بێنفیكاوە بە بەهای 85 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە لیڤەرپوولەوە كرد و گرێبەستەكەی لەگەڵ ئەو یانەیە لە هاوینی ساڵی 2028 بەسەردەچێت. ?? Al Nassr made two bids for Darwin Nunez in …