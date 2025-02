2025-02-11 23:00:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای فیدراڵی عێراق سکاڵایەکی لەسەر وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکومەتی هەرێم رەتکردەوە و فراکسیۆنی یەکێتیی نیشتمانیش سوپاسی ئاراستە…

The post فراکسیۆنی یەکێتیی سوپاسی دادگای فیدراڵی عێراق دەکات appeared first on Esta Media Network.