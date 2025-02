2025-02-12 01:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەیەکى نوێ لە شارەوانى سلێمانى دەستبەکاربوو و فەرمانگەکە دەڵێت، کارى تاپۆکردنى خانووە زیادەڕەوەکان ئاسان دەکات. سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانى…

