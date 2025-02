2025-02-12 08:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عێراق لە بڕی 256 ملیۆن دۆلاری قەرزی شایستەی دارایی سەر مۆزەمبیق خۆشبوو. وەزارەتی دارایی مۆزمبیق بڵاویکردووەتەوە، عێراق لە…

