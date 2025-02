2025-02-12 10:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف رایگەیاند، سبەی شەو بەراتە. نەبەز ئیسماعیل وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی هەرێم بە تۆڕی…

