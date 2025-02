2025-02-12 10:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عێراق ژمارەی گەشتەکانی بۆ لوبنان زیاددەکات و بڕیارەکە لە 21ی شوباتدا جێبەجێدەکرێت. ئاژانسی هەواڵی عێراقی بڵاویکردووەتەوە، رەزاق سەعداوی…

The post عێراق ژمارەی گەشتەکانی بۆ لوبنان زیاددەکات appeared first on Esta Media Network.