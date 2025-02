2025-02-12 11:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ یەکەمجار ماسیی شەیتانی رەش لە کەناراوەکانی تینیریڤی لە دوورگەی کەناری ئیسپانی دەرکەوت و شارەزایانی بواری بایلۆجی تووشی…

The post بۆ یەکەمجار ماسیی شەیتانی رەش دەردەکەوێت appeared first on Esta Media Network.