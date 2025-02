2025-02-12 12:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەرێم، تۆمارکردنی یەکەمجار و خەرجیی ژینگەی ئۆتۆمبێلە کارەباییەکان هەڵگیرا. ئەمڕۆ چوارشەممە، وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بۆ…

