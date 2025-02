2025-02-12 14:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری شارەوانیی هەرێم رایگەیاند، “تائێستا فەرمانی پێدانی زەوی بۆ زیاتر لە 240 هەزار فەرمانبەر دەرچووە”. ساسان عەونی، وەزیری…

The post وەزیری شارەوانی: تائێستا فەرمانی پێدانی زەوی بۆ زیاتر لە 240 هەزار فەرمانبەر دەرچووە appeared first on Esta Media Network.