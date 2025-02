2025-02-12 15:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کارگێڕیی نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی لەبارەی دۆخی تەندروستیی مانگرتووانەوە بۆ ئێستا دەدوێت. ئومێد هیدایەت، بەڕێوەبەری کارگێڕیی نەخۆشخانەی…

The post مانگرتووان کەی دەتوانن بگەڕێنەوە ماڵەوە؟ appeared first on Esta Media Network.