2025-02-12 19:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری رێبوار تەها پارێزگاری كەركوك سبەی پێنجشەممە بەبۆنەی ناوەڕاستی مانگی شەعبان دەوامی رەسمی لە دامودەزگاكانی حكومەت و…

The post كەركوك.. سبەی كرایە پشوو appeared first on Esta Media Network.