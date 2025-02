2025-02-12 23:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان رایدەگەیەنێت، دوای برینداربوونی لێخوڕی ماتۆڕسکیلێک لە رووداوێکی هاتووچۆدا، کەمێک پێش ئێستا لە رێگای سلێمانی گیانیلەدەستدا.…

