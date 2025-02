2025-02-13 10:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەرهێنەرێکی کورد لە نامەیەکدا کە بە شەش زمان نووسیویەتی داوا لە سەرۆکی ئەمریکا دەکات کوردستان بکڕێت و بیکات…

