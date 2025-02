2025-02-13 12:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سکرتێرى ئەنجومەنى وەزیران دەڵێت، دڵنیایى لەبارەى مووچە ئەمساڵدا دراوە و روونیشیدەکاتەوە، لەم مانگەوە مووچەى خانەنشینان بە هاوتاکراوى دەبێت.…

