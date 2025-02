2025-02-13 17:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای بواری کەشناسی رایگەیاند، بۆ سبەی هەینی، خۆتان بۆ شەڕە بەفر و وێنەگرتن ئامادە بکەن، بەفر…

