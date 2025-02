2025-02-13 20:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر رایدەگەیەنێت، باندێکیان بەتۆمەتی فێڵکردن لە چەند هاوڵاتییەک بۆ وەرگرتنی بڕێک پارە، دەستگیرکردووە. بەڕێوەبەرایەتییەکە لە…

The post پۆلیسی هەولێر: باندێکمان بەتۆمەتی فێڵکردن لە چەند هاوڵاتییەک دەستگیرکرد appeared first on Esta Media Network.