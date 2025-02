2025-02-14 00:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، پلانێكی نوێ بۆ تەواوكردنی پڕۆژەی شەقامی 100 مەتریی سلێمانی دادەنرێت. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی شارەوانیی…

