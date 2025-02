2025-02-14 15:18:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا- بەفەرمی یانەی بایرن میونشن گرێبەستی ئەستێرەی لاوی یانەکە جەمال موسیالای نوێ کردەوە. Artist. Inspiring. Magical. Genius. One of us. ?? ?? ???. #Musiala2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/nxPe600ZZt — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2025 گرێبەستە تازەکەی موسیالا لەگەڵ بایرن میونشن تاوەکو ساڵی 2030 بە مووچەی ساڵانەی 25 ملیۆن یۆرۆ دەبێت. جەمال موسیالای تەمەن 21 …