2025-02-14 16:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی ئەڵمانیا ئاشکرایدەکات، هێرشبەرەکەی دوێنێی شاری میونشن دانیبەوەداناوە کە بە مەبەست تاوانەکەی ئەنجامداوە. گابرێلە تیلمان ئەندامی داواکاری گشتی…

