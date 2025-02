2025-02-14 20:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی روودانی کێشەیەکی تەکنیکییەوە، سبەینێ لە سنووری قەڵادزێ ئاو دابەشناکرێت. پرۆژەی ئاوی خاس بڵاویکردەوە، بەهۆی دروستبوونی شۆرتی کارەبا…

