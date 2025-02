2025-02-14 23:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزەکانی بەڕێوبەرایەتی گشتیی دژەتیرۆر-CTG بە هاوبەشی لەگەڵ دژەتیرۆری عێراق ICTS بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان، هەڵمەتێکی بەرفراوانی کێوماڵکردنیان…

The post هێزەکانی دژەتیرۆر هەڵمەتێکی چڕی کێوماڵکردنیان لە زنانە ئەنجامدا appeared first on Esta Media Network.