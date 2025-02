2025-02-15 09:30:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەبدوڵا زەیدان، هاوسەرۆکی شارەوانیی وان لە کارەکەی دوورخرایەوە و قەیووم لەجێگەی دانرا. وەزارەتی ناوخۆی تورکیا لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

The post هاوسەرۆکی شارەوانیی وان دوورخرایەوە و قەیووم لەجێگەی دانرا appeared first on Esta Media Network.