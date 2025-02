2025-02-15 09:30:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مێتابۆلیزم، ئەو کارلێکە کیمیاییەیە کە لە خانەکانی جەستەدا روودەدات و تێیدا خۆراک دەگۆڕێت بۆ وزە بۆ ئەنجامدانی جووڵە.…

The post میتابۆلیزم چیە و سەرچاوە خۆراکییەکانی چین؟ appeared first on Esta Media Network.