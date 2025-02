2025-02-15 14:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان هەر لە چوارچێوەی کۆبوونەوەکانی لە پەراوێزی بەشداریکردنی لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: سوپاسی پشتیوانییەکانی گەل و حکومەتی فەرەنسا دەکەین appeared first on Esta Media Network.