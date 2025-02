2025-02-15 20:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی هەولێر دەستگیرکردنی باندێکی راگەیاند کە نازناوی راوچی کۆیلەکانیان لە خۆیان نابوو و تۆمەتباربوون بە ئەنجامدانی تاوانی ئەلیکترۆنی.…

The post لە هەولێر گروپی ڕاوچی کۆیلەکان دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.