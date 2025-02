2025-02-15 20:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، كۆبوونەوەیەكی تایبەت بە مەبەستی دابەشكردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا رێكخرا و كە تایبەت بوو بە…

