2025-02-15 22:20:15

كەمێك پێش ئێستا ئەبو سەنا كەسایەتیی ناسراوی سلێمانی و خاوەنی ئۆتێل ئەبو سەنا كۆچی دواییكرد. سلیوە گۆرگیس مربێن…

