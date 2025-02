2025-02-16 10:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی کارەسات و قەیرانەکانی تورکیا (ئافاد) رایدەگەیەنێت، بومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.8 پلەی رێختەر، پارێزگای چەولیگی لە باکووری کوردستان…

