2025-02-16 11:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئاکامى هێرشى فڕۆکەیەکى بێ فڕۆکەوانى خۆکوژ رۆژنامەنووسێک لە رۆژئاواى کوردستان گیانیلەدەستدا و چەند هاوڵاتییەکیش برینداربوون. هێزەکانى سوریاى…

