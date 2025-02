2025-02-16 11:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی ناوەندی ھەولێر رایدەگەیەنێت، ئەمڕۆ مووچەی مانگی حەوتی ساڵی رابردووی مامۆستایانی گرێبەست دابەشدەکرێت. پەروەردەی ناوەندی هەولێر لە…

