2025-02-16 13:16:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیاری وەرنەگرتنی پارەی ژینگە لە ئۆتۆمبێلی تەواو كارەبایی جێبەجێ دەكرێت و ئاگاداری ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتییەکانی هاتوچۆ لە هەرێم دەکریت.…

